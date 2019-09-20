"100 ألف شاعر من أجل التغيير".. في ضيافة دار الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تنظم مؤسسة الهلال، مساء السبت الموافق ٢٨ سبتمبر، أمسية شعرية، تضم نخبة من الشعراء من مختلف الأعمار والتوجهات الفكرية والأدبية، فى إطار المبادرة العالمية "100 ألف شاعر من أجل التغيير".

من أبرز المشاركين في الأمسية كل من: أحمد الجعفري، أحمد الشريف، أحمد الرشيدي، أحمد خالد، السيدة فاروق، خالد محمود، جرجس شكري، ريتا السعداوي، شحاتة حسن، عبده الزراع، علاء الدين مصطفى، محمد بسيوني، محمد خالد الشرقاوي، محمد سمير، محمود إسماعيل، محمود المنشاوي، محمود سباق، محمود يحيي، نور، هشام محمود.

"100 ألف شاعر من أجل التغيير"، هو حدث عالمي - خاص بالشعراء يُنظمه الشاعر الأمريكي "مايكل روتنبرغ" والإسبانية "تيري كاريون" ويُدرج ضمن أرشيف جامعة ستانفورد الأمريكية، وفكرة الحدث هى أن يتجمع الشعراءُ - 100 ألف شاعر - في معظم مدن العالم في يوم واحد.