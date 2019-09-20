أخبار مصر | 20 سبتمبر.. إقبال كبير بالمعز.. ومدير الجمالية: "مصر أقوى من دعوات الهدم" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 سبتمبر.. إقبال كبير بالمعز.. ومدير الجمالية: "مصر أقوى من دعوات الهدم" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على فيديو من شارع المعز لدين الله الفاطمي اليوم الجمعة 20 سبتمبر والذي سجل توافد أعداد كبيرة من السائحين الأجانب والعرب والمصريين، عكس أي يوم جمعة آخر منذ فترة، وذلك حسب ما صرح به محمد أبو سريع مدير عام آثار الجمالية.

وكشف أبو سريع أن جميع زوار الشارع بدأوا التوافد منذ صباح اليوم الجمعة وازدادت الأعداد وعقب الانتهاء منها وبدأوا جولاتهم بين معالم الشارع، حيث استمتعوا بالمزارات الأثرية والتاريخية النادرة.

وتابع أبو سريع أنه يمكن لأي زائر التجوال بشارع المعز بتذكرة موحدة تشمل 11 أثر تنتمي لعصور مختلفة بدءً من العصر الفاطمي مرورًا بالأيوبي والمملوكي والعثماني وعصر أسرة محمد علي.

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وأكد أن اليوم كان متميزًا في الإقبال الكبير، والتي سادت بها الزيارات الأسرية، حيث اصطحب المصريون أطفالهم وأولادهم من مختلف الأعمار، وكان المشهد كارنفالًا شعبيًا حيث امتزجت الأسر المصرية بالأفواج الأجنبية في تناغم يتميز به شارع المعز على حد قوله.

وختم أبو سريع تصريحاته قائلًا إن مفتشي الآثار والأمن سواء التابع للوزارة أو الداخلية ومدير عام المنطقة وأمن الشركة الخاصة قاموا بدورهم الكامل في تأمين الشارع حيث تمركزوا في مواقعهم حيث شعر الزائرين بالأمان الكامل، وبعثوا برسالة للعالم أجمع أن مصر آمنة ولا تأثير عليها من دعوات الهدم.

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