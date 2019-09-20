أخبار مصر | وزير الطيران يفتتح غرفة الكاميرات المركزية بمطار القاهرة الدولى (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يفتتح غرفة الكاميرات المركزية بمطار القاهرة الدولى (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، عصر اليوم، غرفة كاميرات المراقبة المركزية بمطار القاهرة الدولي والمزودة بعدد أكثر من (2500) كاميرا موزعة على كافة مواقع العمل بالمطار وجميع المنشآت الحيوية والطرق.

وتعمل هذه الكاميرات على مدار الـ٢٤ ساعة وتسجل كافه الأحداث ويمكن استرجاعها فى اى وقت وذلك بهدف السيطرة على جميع منافذ ومداخل ومخارج مطار القاهرة وتأمين الأسوار والمنطقة المحيطة بالمطار ومتابعة جميع مناطق انتظار السيارات داخل المطار وجميع المنشآت، ومتابعة حركة التشغيل وكذا نقل البضائع ومنطقة تحركات الطائرات والمعدات الأرضية بالمهبط والمراقبة الدقيقة والمستمرة لجميع تحركات العاملين بالمطار والركاب ومتعلقاتهم الشخصية منذ دخولهم المطار وحتى استقلالهم الطائرات والعكس.

هذا وتضم غرفة المراقبة قاعة كبيرة مزودة بشاشات عملاقة وهى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال وذلك لإدارة المشهد الأمني لجميع مناطق المطار من خلال وسائل تقنيات حديثة تضمن السيطرة الأمنية الشاملة على المطار.

كما أنه ملحق بالغرفة إدارة مركزية للأزمات والمتصلة مباشرة بجميع الجهات المعنية بالدولة للتعامل السريع مع الأزمات حال ظهورها ومعالجتها على الفور.

فضلًا عن التأمين الكامل للأسوار الخارجية المحيطة بالمطار وتزويدها بالكاميرات الحرارية والرادارية الحديثة والتى تعزز من الإجراءات الأمنية الاحترازية المطبقة، كما تم تزويد محيط المطار بالكامل وبوابات المطار بالكاميرات الحديثة التى تقوم بدورها الهام فى تأمين المترددين على المطار منذ دخولهم من بوابات المطار.

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وتهدف هذه المنظومة الأمنية الجديدة فى إحكام السيطرة الأمنية داخل مطار القاهرة الدولى بما يضمن نظام مراقبة متكامل يغطى جميع الأماكن بالمطار والمنطقة المحيطة به باستخدام أحدث الكاميرات الرقمية الثابتة والمتحركة بدرجة فائقة الجودة والتقنية الحديثة التى ترصد أدق التفاصيل للمركبات والمعدات ومناطق العمل المختلفة داخل المطار.

وفى هذا السياق أكد وزير الطيران المدنى أن تعزيز المنظومة الأمنية تعد في مقدمة الأولويات والمهام الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة نصب أعينها بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة بالمطارات المصرية وكافة المنشآت التابعة للوزارة.

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هذا وجارٍ الانتهاء من إنشاء سور مباني جديد حول محيط المطار لتأمين هذه المنطقة، حضر الافتتاح المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة واللواء حسام اللقانى رئيس قطاع امن الوزارة ولفيف من قيادات وزاره الطيران المدنى.

وعقب الافتتاح قام الفريق يونس المصرى بجولة تفقدية داخل مبنى الركاب 2 للاطمئنان على سير العمل ومتابعة انسيابية حركه التشغيل بالمبنى، كما وجه باستكمال أعمال التوسعات فى صالة السفر وذلك لتسهيل الشركة ومطالب التشغيل للركاب المسافرين.