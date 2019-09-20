أخبار مصر | عاجل.. زلزال يضرب القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زلزال يضرب القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتابع رئيس المعهد، أن الشبكة القومية للزلازل تعمل على مدار الساعة لرصد وتسجيل وتحليل أية هزات أرضية قد نتعرض لها من خلال محطاتها المنتشرة بالمحافظات .

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، في تصريحات صحفية، إن الهزة الأرضية مركزها شرق القاهرة، وشعر بها سكان مدن القطامية والقاهرة الجديدة ، وأن الهزة الأرضية لم ينتج عنها أى خسائر أو أضرار،.

وكان آخر زلزال ضرب مصر في 5 يوليو الماضي، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر وهو زلزال متوسط الشدة، مركزه البحر المتوسط شمال السواحل المصرية بمنطقة تسمى الحافة القارية المصرية.

وصرح الدكتور أحمد بدوى رئيس قسم الزلازل، أن الهزة الأرضية سجلت الساعة 4:19 دقيقة بتوقيت القاهرة وهى على بعد 230 كيلو شمال حلوان و92 كيلو من رشيد و 130 كيلو من الإسكندرية، لافتا إلى أن الهزة الأرضية شعر بها بعض سكان القاهرة، موضحا أنه في حال حدوث توابع للزلزال ستكون بدرجة أقل تصل إلى 3 درجات بمقياس ريختر.

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وفي سياق آخر، كان قد ضرب زلزال متوسط القوة جنوب غرب الصين، الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 29 آخرين.

ضرب الزلزال الذى بلغت قوته 5.4 درجة مدينة نيجيانغ فى مقاطعة سيتشوان فى الساعة 6:42 صباحا، وفقا لما ذكره مراقب الزلازل الحكومى.

بالإضافة إلى الإصابات، انهار 17 منزلًا على الأقل وأصيب 215 آخرون بأضرار في الزلزال، وفقًا لبيان حكومة المدينة، ولم تذكر تفاصيل أخرى.

تحدث الزلازل بشكل متكرر في المنطقة، التي تقع على المنحدر الشرقي لهضبة التبت.

وفي وقت سابق، أكدت السلطات الصينية وقوع زلزالا بلغت قوته 6.0 درجات ضرب جنوب غرب الصين، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 135 آخرين.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، إن مئات من رجال الإنقاذ وصلوا في وقت مبكر اليوم وأنقذوا على الأقل ثمانية أشخاص محاصرين، ولا تزال جهود الإنقاذ جارية في مقاطعة سيتشوان.

وتأثر ما يقرب من 100000 شخص من ثماني مقاطعات، وانهار 73 منزلا في الكارثة التي وقعت الشهر الماضي، وفقا للحكومة المحلية.