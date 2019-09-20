أخبار مصر | الجمعة 20 سبتمبر.. "الحياة طبيعية والزيارات منتظمة" في مجمع الأديان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعة 20 سبتمبر.. "الحياة طبيعية والزيارات منتظمة" في مجمع الأديان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية في محيط منطقة مجمع الأديان الأثرية حيث سجلت عدد من المشاهد طيلة اليوم ابتداءً من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً وهو ما يعتبر نهاية اليوم في معلم من أهم معالم مصر السياحية.

وشهدت المنطقة تدفق طبيعي في الزيارات، حيث اليوم الجمعة 20 سبتمبر عطلة رسمية، وهو اليوم الذي يفضل فيه المصريين التجوال بين معالم مجمع الأديان الأثرية.

قابلت الخليج 365 أفواج من مختلف الجنسيات سواء صينيين أو أوربيين أو دول جنوب أفريقيا، كما سجلت كاميرا الخليج 365 حياة طبيعية في الخدمات المحيطة بالمعالم الأثرية سواء المقاهي أو المحال التي استقبلت زوارها منذ الصباح الباكر.

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ومجمع الأديان يقع في قلب مصر القديمة، وتخدمه محطة مار جرجس على خط مترو أنفاق حلوان المرج، حيث تقع في مواجهته مباشرةً، والمجمع يضم عشرة كنائس أثرية بالإضافة لمعبد يهودي، ومسجد جامع، بخلاف المتحف القبطي.

ويعتبر أبرز آثار مجمع الأديان الكنيسة المعلقة وجامع عمرو بن العاص، وكنيسة أبو سرجة ومغارة العائلة المقدسة، ومعبد بن عزرا اليهودي، وكنيسة مار جرجس والمتحف القبطي بقطعة الأثرية النادرة، ثم كنيسة أبو سيفين، وكنيسة القديسة بربارة، وكنيسة العذراء الدمشيرية، وغيرهم من معالم مصر العريقة.

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