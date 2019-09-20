أخبار مصر | شاهد.. لحظة إنزال أثر يزن 14 طنا لساحة المتحف المصري الكبير (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة إنزال أثر يزن 14 طنا لساحة المتحف المصري الكبير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت وزارة الآثار فيديو لها منذ قليل، يسجل لحظة إنزال رأس مسلة الملكة حتشبسوت إلى ساحة البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير تمهيدًا لعرضها على الدرج الكبير والتي وصلت ضمن أربع قطع ضخمة أخرى للمتحف صباح اليوم.

والقطعة عبارة عن هريم صغير هو رأس مسلة للملكة حتشبسوت من الجرانيت الأحمر، نُحت عليها ألقاب التتويج الخاصة بها ونقش يصور الآلة آمون، ويبلغ وزنها ١٤ طن، وهي منقولة من حديقة المتحف المصري إلى المتحف المصري الكبير مساء أمس.

واستقبل المتحف ثلاث قطع أخرى هي تمثالين من الجرانيت الوردي للملك سنوسرت الأول، وثالوث للملك رمسيس الثاني والإله بتاح والمعبودة سخمت من الجرانيت الوردي، يبلغ وزنه ٢٠طن.

وعملية النقل تمت باستخدام أوناش ومعدات ثقيلة تابعة لشركة المقاولون العرب تحت الإشراف الكامل لوزارة الآثار، ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار، وقامت الشركة بوضع كل قطعة أثرية داخل قفص معدني مبطن بالفوم لحمايتها من أية اهتزازات اثناء عملية النقل، واستغرقت الرحلة من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الكبير أربعة ساعات حيث لم تتجاوز السرعة المقررة للعربات عن ٧ كيلومترات في الساعة الواحدة.

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وتعتبر تلك القطع هي الأضخم التي سيتم عرضها على الدرج العظيم عند افتتاح المتحف نهايات 2020، حيث سيضم الدرج العظيم عدد يزيد عن 90 قطعة أثرية ضخمة سيشاهدها الصاعد إلى قاعات عرض المتحف.

والمتحف المصري الكبير هو مشروع طموح انطلق العمل فيه منذ بداية الألفينات، وتوقف للظروف التي مرت بالبلاد عام 2011 ثم تم استئناف العمل به منذ عام 2017 حيث جرت الأعمال فيه بطريقة متسارعة، حتى وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 93 ‎%‎ حتى أصبح مؤهلًا للافتتاح نهايات عام 2020.

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