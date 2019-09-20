مصر | حجز عامل صيدلية لحيازته 7 آلاف عبوة دوائية مهربة بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز عامل صيدلية لحيازته 7 آلاف عبوة دوائية مهربة بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حجز عامل يدير مخزن أدوية مهربة جمركيا 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، فى منطقة المقطم.

كشفت تحقيقات بتلقى قسم شرطة المقطم، معلومات تفيد أن "محمد، ص، أ" 45 سنة عامل بصيدلية يقوم بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المدرجة، بجداول المخدرات والأدوية المستوردة والمهربة جمركيا، والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن " بدون ترخيص" وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلي من أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه، وعثر بداخل المخزن على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مجهولة المصدر.

وبحصرها تم ضبطها تبين أنها 6458 عبوة دوائية مستوردة ومهربة جمركيا لأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، كما ضبطت 31 علبة أقراص، كبسولات، ومبلغ مالى 2800 جنيه، والدراجة البخارية رقم ر ف س 1295 ماركة دايون.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام النيابة بالمضبوطات وأنه مخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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ونتعرف على عقوبة حيازة الادوية المهربة طبقا لقانون الغش والتدليس والذى حدد حالات الغش فى السطور التالية:

يحدد أولا طبيعة البضاعة وما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوعه أيضا ونشاءتها ومصدرها.



حدد القانون عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها.



وهنا حدد القانون العقوبة على الشخص الذى يقوم بحيازة مضبوطات مهربة جمركيا الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة.