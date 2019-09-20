مصر | لعدم وجود شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات فى حريق شقة بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعدم وجود شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات فى حريق شقة بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، حفظ التحقيقات فى حريق شب في شقة سكنية، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بدار السلام، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي أمرت فى وقت سابق بندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.

وللانتشار الحرائق فى الفترة الأخيرة هناك عدة خطوات لتوعية المواطنين لتفادى الحرائق بالشقق يجب إتباعها وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

1- عند حدوث الحريق يجب على الفور غلق مصادر الغاز والكهرباء تجنبا لزيادة الاشتعال.

2- الإسراع على الفور مغادرة المكان عند حدوث اشتعال بالشقة السكنية تجنبنا لحدوث اى إصابات.

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3- عند النزول أثناء الحريق فيجب أن يتجه الشخص بالنزول لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد نهائيا اثناء تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى ن فيجب استراحته على فترات متباعدة

10- التأكد عند النوم والنزول من المنزل أقفال اسطوانة الغاز وعدم تسرب الغاز منها وابتعاد الاطفال عنها.

11- عد تشغيل المكيف الكهربائي لفترات طويله تجنبا لحدوث ماس كهربائي وخاصة فى الصيف لانه يودى الى انصهار الاسلاك الكهربائية ويجب اقفاله على فترات طوال اليوم.

12_ الاستعمال الخاطىء للأجهزة الكهربائية والتى تودى الى الحرائق فبعض الناس لا يحسن استعمال الاجهزة الكهربائية فى منزله.

13_الصيانة الدورية وتعتبر هذه أهم خطوة يجب أن يحرص عليها المواطن.