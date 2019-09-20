شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب ورياضة الإسكندرية» تدشن برنامج «بنكمل بعض.. شير سلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، تدشين برنامج «بنكمل بعض- شير سلام» وتم البدء بمركز شباب النصر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقالت إن السفينة تواصل مسيرتها لتصل إلى مركز شباب السيوف يومى السبت والأحد ٢١و ٢٢ لترسو بمركز شباب العمراوى يومى الاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ سبتمبر الجارى.

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وأشارت إلى أن السفينة تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على نشر ثقافة السلام المجتمعى وتعزيز وقبول الآخر من خلال استخدام آليات ثلاثة هي (التواصل اللاعنفى – مسرح التنميه- العاب سلام ) وينفذ البرنامج وزاره الشباب والرياضة ممثله في الاداره المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ممثلة في إدارة إعداد القادة.

ولفتت إلى أن البرنامج يتناول جلسة تدريبية عن مسرح التنمية ومدى تأثير الفن في عملية السلام كما يعبر المشاركون عن بعض صور السلام الخاصة بمجتمعاتهم عن طريق صور صامتة وتأثير العنف القائم في مواقع التواصل الاجتماعي ومدى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على المجتمعات.

وقالت وكيل الوزارة إن برنامج السفينة يهدف إلى نشر السلام المجتمعى ونبذ العنف والتطرف وحث الطلائع والشباب على الاحترام المتبادل والمحبة وتبنى آليات التواصل اللاعنفى وتفعيل مسرح التنمية عن طريق ورش عمل تفاعلية باستخدام الفن والمسرح للتعبير عن قضايا السلام التي يحرص عليها المجتمع مع ممارسة بعض الألعاب الرياضية الخاصة بالسلام.