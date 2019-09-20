شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية قِبلة الهاربين من «ثانوية التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد تصريحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن تحويل مسار التعليم الفنى إلى نظام حديث تكنولوجى متطور له القدرة على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وخدمة برامج التنمية الاقتصادية الطموحة، أبرز الخطوات التى تم اتخذها قبل إعلان إطلاق النظام التعليمى الجديد لطلاب التعليم الفنى المقرر تطبيقه رسميًا خلال العام الدراسى الجديد، لتطوير قدرات ما يقرب من 2 مليون طالب سنويًا.

ويتمحور النظام الجديد فى عدة مراحل، تشمل استحداث تخصصات حديثة ومناهج جديدة تمامًا، إلى جانب تغيير فى مسميات بعض التخصصات، مع الاستغناء عن التخصصات غير الفعالة التى لا تخدم سوق العمل.. ووفقًا لتصريحات الوزير، فإن هذا النظام يهدف بالأساس لخدمة الاقتصاد والتنمية، وتوفير متطلبات سوق العمل، وتخريج طلاب يتمتعون بمهارات فنية فائقة، وتكثيف الاختبارات العملية والتدريبات فى إطار رؤية مصر التعليمية 2030 وسعى الدولة لتطوير التعليم الفنى.

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وتشمل عملية التقييم والامتحانات الاعتماد بشكل أكبر على الاختبارات العملية، بحيث يخصص لاختبارات العملى 70% من المجموع، و30% للامتحان التحريرى، على أن يتم احتساب المجموع النهائى على الـ (3 سنوات، وليس سنة واحدة)، بالإضافة إلى مجموعة من الامتحانات التتابعية (يمتحن كل طالب أسبوعيًا فى المهارات التى اكتسبها طوال الأسبوع)، إلى جانب امتحانه فى التيرم الواحد مرتين بشكل عملى، وامتحان نهاية العام فى كل سنة دراسية.

وتضمن النظام الجديد إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفقًا للمعايير الدولية لأول مرّة فى مصر خلال العام الدراسى السابق. وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، إن هذه المدارس أصبحت فى أقل من عام الاختيار الأول للطلاب بالشهادة الإعدادية لتطبيق (نظام الجدارات) بها، وتغيير نظام التقييم وتحويل عملية التعليم والتعلم لتصبح متمحورة حول الطالب ليصبح فاعلًا بشكل أصيل فى العملية التعليمية.

ويخضع الطلاب لاختبارات فى (اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات) وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية قبل الالتحاق بتخصصات (الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، صناعة الحلى والمجوهرات، البتروكيماويات، إدارة وتشغيل المطاعم، التركيبات الكهربائية، تكنولوجيا الرى والإنتاج الحيوانى والداجنى، التصنيع الميكانيكى، التشطيبات المعمارية، الشبكات الصحية، نجارة العمارة، الصيانة الميكانيكية، اللحام وتشكيل المعادن، وتبريد وتكييف الهواء).

وأضافت حبيبة عز، منسق مشروع إصلاح التعليم الفنى، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية من خلال منظومة متكاملة تقوم على الشراكة بين الوزارة وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية دولية مرموقة.