شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تستعد لـ«سنة تانية تابلت» بـ«قلم جديد وسيستم سليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى محاولة لتفادى أخطاء التجربة الأولى لنظام التقييم المعدل لطلاب النظام التعليمى الجديد (الثانوية التراكمية الإلكترونية)، قرر الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة لتطبيقها فى العام الثانى للنظام الجديد المعدل على طلاب الصفين الأول والثانى، على رأسها زيادة قوة تحمل سيرفر الامتحانات أضعاف العام الماضى، لتفادى عملية سقوط السيستم وعجز الطلاب عن الوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية، ومنع دخول أى شخص على المنصة من خارج مصر، وإتاحة دخول المدارس عبر السحابة الإلكترونية للامتحانات بدلًا من الطلاب، للتغلب على مشكلات السيستم.

إجراءات الوزير، شملت تغيير «قلم الكتابة الخاص بالتابلت» بعد ظهور شكاوى متعددة من الطلاب، خاصة فى أثناء امتحانات الكيمياء والرياضيات وصعوبة حل المعادلات الرياضية أو كتابة المعادلات الكيميائية، على أن يتم تغيير مواصفاته تمامًا لتلاشى هذه السلبيات من خلال التعاقد على شراء 650 ألف جهاز تابلت لطلاب الدفعة الجديدة بالصف الأول، كما تعمل الوزارة على استكمال تجهيز البنية التكنولوجية لـ 2500 مدرسة لعقد الامتحانات الإلكترونية بها، وذلك بعد الانتهاء من وضع جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.

Advertisements

ومن المقرر أن يتم عقد امتحان نهاية كل تيرم للصفين الأول والثانى بشكل مؤقت، لحين صدور قانون التعليم الجديد من مجلس النواب، على أن تعقد الامتحانات الإلكترونية لنفس الصفين بنفس فترة الامتحانات (صباحًا للصف الأول، ومساءً للثانى)، وتزامنًا مع ذلك أعلن الوزير بدء تسليم 50 ألف جهاز تابلت للدفعة الجديدة لطلاب الصف الأول، بدءًا من نوفمبر المقبل حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته على دفعات، بعد تزويد جميع المدارس بشاشات ذكية، والانتهاء من وضع جداول الامتحانات وإتاحة جميع المناهج بشكل إلكترونى على بنك المعرفة، مشددًا على أن العام الحالى آخر عام لطباعة الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية، خاصة مع اكتمال المحتوى الرقمى لجميع المواد.

وأصدر الوزير قرارًا وزاريًا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسى الجديد، نص على (أن تشمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول ما يلى من مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وهى: اللغة العربية، والأجنبية الأولى، والأجنبية الثانية، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، والهندسة التحليلية، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، ومواد دراسية أساسية أخرى يمتحن فيها الطلاب ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل التربية الدينية، والتربية الوطنية (أنا المصرى)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية الرياضية).

كما شمل القرار مواد دراسية للصف الثانى الثانوى لا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل التربية الدينية، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الرياضية، إلى جانب مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة العلمية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، وتطبيقات رياضية، ومواد أخرى يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: التاريخ، وعلم النفس والاجتماع، والجغرافيا، والفلسفة والمنطق.