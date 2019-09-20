شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق العام الدراسى لطلاب النظام القديم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق، اليوم، العام الدراسى الجديد 2019- 2020 بمدارس 12 محافظة، هى الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية، وذلك لطلاب النظام التعليمى القديم بالصفوف الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى.

وتبدأ الدراسة، اليوم، فى المدارس التابعة للكنيسة المصرية بجميع المحافظات، والتى تكون الإجازة بها يوم الأحد، فيما ينتظم، غدًا، نحو 23 مليون طالب وطالبة فيما يقرب من 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، تضم نحو 3 ملايين معلم وإخصائى وإدارى وعامل، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

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وشدد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المديريات التعليمية بضرورة تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات الابتكار والإبداع، والتأكيد على خلق ثقافة العمل بروح الفريق داخل المؤسسات التعليمية، وتوزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز فى مختلف التخصصات، ومتابعة وصول الكتب الدراسية بكل المراحل التعليمية إلى جميع المدارس، وضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسى، وحظر استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب، وتفعيل دور الإخصائيين النفسى والاجتماعى بالمدرسة، وحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى أسماء من الطلاب أو أولياء أمورهم.

ووجّه الوزير بعدم التطرق داخل المدارس إلى أى قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية حرصًا على عدم إقحام طلاب المدارس فى تلك الصراعات، كما شدد على الالتزام بالخريطة الزمنية فى خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أى امتحانات فى الأيام التالية للأعياد الخاصة بالمسيحيين، وحظر استغلال أسوار المدارس فى إعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية.

وطالب «شوقى» بمراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس، ويمكن الاستعاضة عنها بسماعات داخلية حرصًا على عدم إزعاج القاطنين بجوار المدارس، وضرورة غرس قيم المواطنة وروح الانتماء والولاء للوطن من خلال الالتزام بتحية العَلَم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس النشيد الوطنى أثناء الطابور المدرسى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تشكيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة بدء العام الدراسى الجديد، ومتابعة المدارس وسرعة حل المشكلات التى تحدث أولًا بأول، بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.