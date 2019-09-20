شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تزيح الستار عن ميدالية ذهبية تذكارية لـ«السادات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزاحت الولايات المتحدة الأمريكية الستار عن تصميم الميدالية التذكارية الذهبية التى تحمل اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتى يحمل أحد وجهيها صورة السادات واسمه، بينما يحمل الثانى عبارة «عاش من أجل السلام ومات من أجل المبادئ.. أنور السادات 1918 – 1981» مع صورة النصب التذكارى للجندى المجهول فى مصر.

وتولى إزاحة الستار عن العملة مدير دار سك العملات التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، ديفيد ج. رايدر، فى حفل حضره مساعد وزير الخزانة، ديفيد آيزنر، الثلاثاء الماضى.

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وبعد عرض الألوان والتصميمات وعزف النشيدين الوطنيين لمصر والولايات المتحدة، تحدث عضو الكونجرس عن الحزب الجمهورى، كريس ستيوارت، أحد النواب الرئيسيين الذين تبنوا مشروع القانون الذى أصدره الكونجرس لإصدار هذه العملة، كما تحدث السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، ورجل الأعمال شفيق جبر، الذى وصفه بيان وزارة الخزانة بأنه الرئيس الدولى للجنة ميدالية الكونجرس التى تحمل اسم السادات، وإيزرا فريدلاندر، الرئيس الوطنى الأمريكى للجنة، بالإضافة إلى جمال نجل الرئيس الراحل.

وقال مدير دار سك العملات الأمريكية: «سنظل ممتنين للأبد لمساهمات الرئيس السادات من أجل إحلال السلام بالشرق الأوسط.. من خلال هذه الميدالية، تكرم الولايات المتحدة رجلًا شجاعًا، ورجل مبادئ ورؤية وحكمة، جلب الأمل والوحدة لعالم ملىء بالصراع والانقسام».

وقال شفيق جبر إن «الرئيس السادات كان إنسانًا استثنائيًا يملك شجاعة القيادة، ويقينا لا يتزعزع ورؤية بطولية للسلام وعزيمة لا تعرف الحدود.. وكان من أرشدنا للطريق، ليس فقط من أجل السلام فى الشرق الأوسط، وإنما فى بقية أنحاء العالم.. وهو الشخص الذى ينبغى أن يتطلع إليه قادة اليوم لجعل العالم أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا للأجيال القادمة».

وقالت وزارة الخزانة إن الكونجرس قرر إصدار هذه الميدالية الذهبية التذكارية، التى تعد واحدة من أرفع الجوائز المدنية فى الولايات المتحدة، تعبيرًا عن الشعور بالامتنان للإنجازات المتميزة والمساهمات للأفراد والمجموعات والهيئات، لافتةً إلى أن الكونجرس أقر فى 13 ديسمبر الماضى مشروع قانون يقضى بالاحتفال بمئوية الرئيس محمد أنور السادات، وإصدار ميدالية ذهبية باسمه، وصدق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على المشروع.