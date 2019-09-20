شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقود حملة مكبرة على مطاحن أبوحماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة، حملة مكبرة على مطاحن مركز ومدينة أبوحماد رافقه الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية، ومفتشي إدارة مراقبة الأغذية، للإطمئنان على إتباع كافة الإشتراطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين .

حيث تم المرور على مطحنين، وتبين في إحدي المطاحن وضع الدقيق على الأرض بدون قواعد خشبية، ووجه وكيل الوزارة بوضعها على الفور على القواعد الخشبية، وشدد على إرتداء العاملين للواقيات الشخصية من «القفزات، وسدادات الأذن، والجونتي»

كما وجه وكيل الوزارة بسحب العينات اللازمة من المطاحن وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وقدم الشكر للعاملين بالمطحن الثاني على المظهر اللائق وإتباع المعايير ونظافة العنابر وخطوط الإنتاج .