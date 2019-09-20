شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقود حملة مكبرة على مطاحن أبوحماد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة، حملة مكبرة على مطاحن مركز ومدينة أبوحماد رافقه الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية، ومفتشي إدارة مراقبة الأغذية، للإطمئنان على إتباع كافة الإشتراطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين .
حيث تم المرور على مطحنين، وتبين في إحدي المطاحن وضع الدقيق على الأرض بدون قواعد خشبية، ووجه وكيل الوزارة بوضعها على الفور على القواعد الخشبية، وشدد على إرتداء العاملين للواقيات الشخصية من «القفزات، وسدادات الأذن، والجونتي»
كما وجه وكيل الوزارة بسحب العينات اللازمة من المطاحن وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وقدم الشكر للعاملين بالمطحن الثاني على المظهر اللائق وإتباع المعايير ونظافة العنابر وخطوط الإنتاج .
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقود حملة مكبرة على مطاحن أبوحماد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.