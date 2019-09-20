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افتتاح فرع للمعهد الفني الصحي للطالبات بأورام الإسماعيلية

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محمد محمود رضوان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعزيز النخيلى، مدير عام مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، إنه قد تمت الموافقة على افتتاح فرع المعهد الفني الصحي للتمريض (طالبات) بمقر المستشفى، وذلك استكمالا للمرحلة الثانوية الفنية وهو ما سيمكن الطلاب من استكمال دراستهم للسنة الرابعة والخامسة بمعهد المستشفى.

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ومن المنتظر أن تبدأ الدراسة بالمعهد يوم السبت المقبل الموافق الحادي والعشرون من شهر سبتمبر.

وقد قامت لجنة موفدة من عميد المعهد الفنى بالإسماعيلية برئاسة دكتور محمد مندور عميد المعهد الفنى الصحى بالاسماعيلية بجولة لتفقد المعهد رافقهم خلالها دكتور محمد النخيلى أسفرت عن الموافقة على افتتاح فرع للمعهد الفني الصحي بمستشفي أورام الإسماعيلية التعليمي.

وفِي سياق متصل أكد المهندس يوسف سهمود، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى أورام الإسماعيلية، أن الجمعية تولى اهتماما كبيرا بالمستشفى وبالمعهد فتم توفير كافة الاحتياجات من الأثاث المكتبى والمقاعد الخاصة بقاعات المحاضرات الجديدة بالمعهد.

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