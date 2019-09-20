الخليج 365: "التجربة الاقتصادية المصرية أدهشت المؤسسات الدولية"،

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "التجربة الاقتصادية المصرية أدهشت المؤسسات الدولية"، وفيه: تحسن مؤشرات الاقتصاد محل إشادة من صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالات التصنيف الائتمانى.. الاحتياطى الأجنبى لمصر يغطى 8 أشهر من الواردات ودائع البنوك إلى 3.7 تريليون جنيه.. ومؤسسة ستاندرد أند بورز ترفع التصنيف الائتمانى لمصر. وداخل العدد Advertisements

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