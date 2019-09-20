القبض على نجل الكتاتني بتهمة الإعداد لمظاهرة إخوانية في 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت قوات الأمن القبض على ضياء محمد سعد الكتاتنى، ابن القيادى الإخوانى سعد الكتاتني. وقال مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم القبض على نجل الكتاتني أمام إحدى صالات الألعاب الرياضية بمنطقة 6 أكتوبر. وأضاف المصدر أن نجل الكتاتني كان يستعد لتنظيم مظاهرة إخوانية.

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