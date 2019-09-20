كانت معدة للتشاجر.. الداخلية: ضبط 24 قطعة سلاح ناري بحوزة عائلتين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 24 قطعة سلاح نارى،خلال حملة أمنية مكبرة إستهدفت طرفى خصومة بأسيوط.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون ، ولاسيما فى مجال إستهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية بحملات تفتيشية مكبرة منعاً لتطورها .. فقد أكدت المعلومات والتحريات قيام (أفراد عائلتين مُقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بإعداد وتجهيز أسلحة نارية وذخائر بهدف التشاجر فيما بينهما إثر خلافات سابقة على قطعة أرض بذات القرية بدائرة المركز.. حيث قام قطاع الأمن العام بحملة مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، مدعمة بقوات من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن إستهدفت طرفى النزاع .

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وأضافت الداخلية في بيانها ، أن جهود الحملة أسفرت جهودها عن ضبط (24 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة)؛ بحوزة (18) متهم من أفراد العائلتين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.