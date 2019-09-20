صنع مشنقته بيده.. المشهد الأخير في حياة "منجاوي" بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أزمة نفسية ألمت بشاب عشريني بعد فشل علاجه من إدمان المواد المخدرة بإحدى مصحات علاج الإدمان غير المرخصة دفعته لاتخاذ قرار مصيري، كتب الفصل الأخير من حياته، صنع مشنقته بيده داخل غرفته.

تفاصيل الواقعة تعود إلى منتصف الأسبوع الماضي وتحديدا بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، تلقى العميد محمد عطوية مأمور المركز، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله.

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كشفت المعاينة عن أن الجثة لشاب يدعى "محمد حمدي" وشهرته "منجاوي" في العشرينات من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد إصابات سوى حز وإحمرار حول الرقبة.

استمع رجال المباحث إلى أقوال اسرة المتوفى وأكدوا عدم وجود شبهة جنائية، وأنهم بذلوا الجهد لعلاجه من السموم إثر تعاطيه للمخدرات، إذ تم إيداعه مصحة غير مرخصة، وأن شقيقه فوجئ به مشنوقا لدى دخوله غرفته للاطمئنان عليه.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.