أخبار مصر | القوى العاملة: يجب مواجهة أسوأ أشكال عمل الطفل بنوع من الجدية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: يجب مواجهة أسوأ أشكال عمل الطفل بنوع من الجدية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت وزارة القوى العاملة لقاء تشاوري، صباح اليوم، بحضور ممثلي الوزارة واتحاد الصناعات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ومكتب منظمة العمل الدولية، لمناقشة مشروع خطة العمل على مدى عشر سنوات بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل، والعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة في أفريقيا "2020-2030"، وبما يتفق مع أجندة التنمية المستدامة في إفريقيا 2063.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن القضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل، يمثل تحديًا يجب مواجهته بنوع من الجدية، لما تمثله هذه المشكلة من ضرر كبير على جودة نوعية رأس المال البشري، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ وتيرة التنمية الاقتصادية المنشودة التي تنتهجها الدولة المصرية في إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030.

ومن خلال التحاور والعمل في إطار واحد ومحدد الجوانب نصل إلى أفضل النتائج الملموسة على أرض الواقع، وخلال الاجتماع تم عرض جميع أشكال وأنماط استغلال الطفل في العمل، التي من شأنها أن تحد من قدراتهم الفكرية والإبداعية وحصولهم على فرص عمل كريمة ولائقة مستقبلًا، فضلا عن أسوأ أشكال العمل التي لها أثر سلبي على الاقتصاد، وعواقب اجتماعية غير مرغوبة.

كما تم مناقشة مشروع الخطة من جميع نواحيها الفنية والموضوعية للخروج بصياغة فعالة، للوصول إلى وجهة نظر وطنية موحدة على المستوى الوطني بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، تمهيدًا لمناقشتها بالاجتماع الإقليمي بإحدى الدول الإفريقية برئاسة الاتحاد الإفريقي استعدادًا للاجتماع الإقليمي القادم بأبيدجان، كوت ديفوار ديسمبر 2019.

وفي نفس الإطار، أكد وزير القوى العاملة، خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، أن قضية عمالة الأطفال لا تزال تطرح تحديا هائلا علي المستوي العالمي.

فقد أضحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لا يمكن إغفالها أو إهمالها، ويجب علينا جميعا ونحن هنا من أجل تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، أن نعمل سويا لدراسة الأسباب الرئيسية التى تتسبب فى فقدان هؤلاء الأطفال لأجمل لحظات حياتهم واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهم ولاحتياجهم وضعفهم من أجل تحقيق مصالح شخصية مخالفين بذلك جميع الأعراف الدولية والقوانين الوطنية، وأن نعمل جاهدين نحو اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال.