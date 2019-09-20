أخبار مصر | القوى العاملة: يجب مواجهة أسوأ أشكال عمل الطفل بنوع من الجدية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: يجب مواجهة أسوأ أشكال عمل الطفل بنوع من الجدية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن القضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل، يمثل تحديًا يجب مواجهته بنوع من الجدية، لما تمثله هذه المشكلة من ضرر كبير على جودة نوعية رأس المال البشري، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ وتيرة التنمية الاقتصادية المنشودة التي تنتهجها الدولة المصرية في إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030.
ومن خلال التحاور والعمل في إطار واحد ومحدد الجوانب نصل إلى أفضل النتائج الملموسة على أرض الواقع، وخلال الاجتماع تم عرض جميع أشكال وأنماط استغلال الطفل في العمل، التي من شأنها أن تحد من قدراتهم الفكرية والإبداعية وحصولهم على فرص عمل كريمة ولائقة مستقبلًا، فضلا عن أسوأ أشكال العمل التي لها أثر سلبي على الاقتصاد، وعواقب اجتماعية غير مرغوبة.
كما تم مناقشة مشروع الخطة من جميع نواحيها الفنية والموضوعية للخروج بصياغة فعالة، للوصول إلى وجهة نظر وطنية موحدة على المستوى الوطني بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، تمهيدًا لمناقشتها بالاجتماع الإقليمي بإحدى الدول الإفريقية برئاسة الاتحاد الإفريقي استعدادًا للاجتماع الإقليمي القادم بأبيدجان، كوت ديفوار ديسمبر 2019.
وفي نفس الإطار، أكد وزير القوى العاملة، خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، أن قضية عمالة الأطفال لا تزال تطرح تحديا هائلا علي المستوي العالمي.