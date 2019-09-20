أخبار مصر | التعليم تحظر الواجبات المنزلية فى مرحلة رياض الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تحظر الواجبات المنزلية فى مرحلة رياض الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتضمن الكتاب الدورى التأكيد على أن مرحلة رياض الأطفال الهدف منها إعداد الأطفال للتعليم، ويُحظر فيها تكليف الأطفال بواجبات منزلية، مع ضرورة الالتزام بشروط القبول بمرحلة رياض الأطفال، وتطبيق ما ورد بأحكام القرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته، بالإضافة إلى التأكيد على تصعيد معلمي المستوى الأول لرياض الأطفال خلال العام الدراسي 2018/2019 إلى المستوى الثاني لرياض الأطفال خلال العام الحالي 2019/2020.
وأكد الكتاب الدورى على تفعيل دور بنك المعرفة المصري، وتشجيع الطلاب على الاستفادة الكاملة والبناءة منه، وتفعيل استخدام السبورات الذكية بالمدارس، كما اشتمل على التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، والتأكيد على استمرار تنفيذ مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية" في إطار الجهود المبذولة للقضاء على تلك الظاهرة.
كما أكد الكتاب الدورى على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفق أحكام القرار الوزاري رقم (193) الصادر بتاريخ 10/9/2019 مع الإعلان عنها في مكان واضح بكل مدرسة، وغرس قيم المواطنة.
وتبدأ الدراسة يوم الاحد الموافق 22 سبتمبر الجارى.
فى سياق متصل وفي إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءته، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مشاركة 116 متدربًا من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى في البرنامج التدريبي "وطني 2030" والذي أطلقته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة عالية والعمل على نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.
وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن البرنامج يهدف إلي تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارات الوسطى والعليا كل في تخصصه، مشيرًا إلى أن تلك التدريبات هى إحدى البرامج التي تسعى الوزارة لتقديمها لتدريب وتأهيل العاملين بالمنظومة التعليمية وذلك في إطار خطة تدريبية متكاملة تتبناها وزارة التربية والتعليم لتنمية ورفع قدرات ومهارات العاملين في المنظومة التعليمية.
وأطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المرحلة الثانية من برنامج "وطني 2030" في يوليو الماضي ويستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، ويتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة والتي تشمل "إدارة الذات، ورؤية مصر 2030، والمهارات الرقمية".