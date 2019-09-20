أخبار مصر | قبل بدء الدراسة.. تحذير عاجل من وزارة التربية والتعليم للطلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بدء الدراسة.. تحذير عاجل من وزارة التربية والتعليم للطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشدد الكتاب الدورى على اتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.
وحذر الكتاب الدورى من استخدام أى مقررات أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة.
وشددت الوزارة على توزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتنبيه على مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بكافة مراحل التعليم بضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على تطوير مهارات كوادر العملية التعليمية.
وعقد لقاءات شهرية على مدار العام بحضور مديري المديريات التعليمية أو من ينوب عنهم للاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، مؤكدا على استكمال إجراءات التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية والانتهاء منها قبل يوم 30/11/2019.
وتبدأ الدراسة يوم الاحد الموافق 22 سبتمبر الجارى.
فى سياق متصل وفي إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءته، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مشاركة 116 متدربًا من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى في البرنامج التدريبي "وطني 2030" والذي أطلقته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة عالية والعمل على نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.
وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن البرنامج يهدف إلي تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارات الوسطى والعليا كل في تخصصه، مشيرًا إلى أن تلك التدريبات هى إحدى البرامج التي تسعى الوزارة لتقديمها لتدريب وتأهيل العاملين بالمنظومة التعليمية وذلك في إطار خطة تدريبية متكاملة تتبناها وزارة التربية والتعليم لتنمية ورفع قدرات ومهارات العاملين في المنظومة التعليمية.
وأطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المرحلة الثانية من برنامج "وطني 2030" في يوليو الماضي ويستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، ويتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة والتي تشمل "إدارة الذات، ورؤية مصر 2030، والمهارات الرقمية".