أخبار مصر | قبل بدء الدراسة.. تحذير عاجل من وزارة التربية والتعليم للطلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بدء الدراسة.. تحذير عاجل من وزارة التربية والتعليم للطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2019/2020 للمديريات التعليمية، للعمل على توفير نظام تعليمي متميز، وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب خلال فترة سير الدراسة؛ من أجل تحقيق عام دراسي منضبط.

وشدد الكتاب الدورى على اتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

وحذر الكتاب الدورى من استخدام أى مقررات أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة.



وشددت الوزارة على توزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتنبيه على مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بكافة مراحل التعليم بضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على تطوير مهارات كوادر العملية التعليمية.

وعقد لقاءات شهرية على مدار العام بحضور مديري المديريات التعليمية أو من ينوب عنهم للاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، مؤكدا على استكمال إجراءات التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية والانتهاء منها قبل يوم 30/11/2019.

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وتبدأ الدراسة يوم الاحد الموافق 22 سبتمبر الجارى.