أخبار مصر | انتخاب رئيس شركه مصر للطيران لعضوية لجنة الترشيحات بـ"الاياتا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتخاب رئيس شركه مصر للطيران لعضوية لجنة الترشيحات بـ"الاياتا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الطيار احمد عادل - رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ٨٥ للاتحاد العربى للنقل الجوى الذى تم انعقاده أمس فى تونس بدعوة من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التونسية.

وخلال الاجتماع وتقديرا لمكانة مصر ومصر للطيران في صناعة النقل الجوي انتخب أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للنقل الجوى الأكو الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لعضوية لجنة الترشيحات بالاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.

وتختص لجنة الترشيحات بالأياتا باختيار المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس المحافظين وتقييم الأداء الجيد لهم وإسهاماتهم فى الاتحاد الدولي للنقل الجوي وتقوم اللجنة بعرض اختياراتها على الجمعية العامة للاياتا التى تنعقد كل عام لاتخاذ القرار.

وقد أعرب الطيار احمد عادل عن سعادته بثقة أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي وانتخابه عضوا بلجنة الترشيحات في اكبر اتحاد دولي لشركات الطيران حول العالم IATA

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تناولت أجندة اجتماع الاتحاد العربي للنقل الجوي بعض القضايا الاستراتيجية التى تتعلق بصناعة النقل الجوى وتأثيرها على الصناعة فى المنطقة العربية ومن أهمها قضية خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبى، ارتفاع أسعار الوقود وإصدار الاتحاد الأوروبي لعدد من التشريعات والقرارات التى تتعلق بالمنافسة بين شركات الطيران وحقوق المسافرين والضرائب التى يتم فرضها من قبل بعض المطارات الدولية مثل رسوم المغادرة او رسوم استخدام المطارات.

كما تناولت الأجندة أيضا مناقشة النظام العالمى لمنظمة الطيران المدني الدولي الايكاو لخفض الانبعاثات على الرحلات الدولية (Corsia) والتأكيد على كل شركات الطيران بالالتزام بتقديم خطط الانبعاثات الخاصة بهم لسلطات الطيران، ومطالبة الايكاو بالتصدى لاى إجراءات أحادية الجانب التى يتم اتخاذها من قبل بعض الدول مثل فرض رسوم التى تتعلق بالبيئة او بالضوضاء مما يزيد من الأعباء المادية على شركات الطيران العربية بجانب التزامها بتطبيق الـCorsia.

كما تم مناقشة المستجدات التى تتعلق بالمشاريع المشتركة بين شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد فى مجالات الصيانة والأعمال الفنية، الوقود، الخدمات الأرضية والأمن والسلامة.

وفي ختام الاجتماع وافق أعضاء اللجنة التنفيذية على بعض القرارات المقترحة ليتم إصدارها فى الجمعية العامة رقم ٥٢ للاتحاد والتى سيتم انعقادها فى نوفمبر المقبل بمدينة الكويت، فيما تتعلق بالسياسات الجوية والبيئة والميزانية والموازنة الخاصة بالاتحاد وبمركز التدريب الاقليمى التابع للاتحاد.