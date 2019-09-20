مصر | تزامنا مع مباراة السوبر.. انتشار رجال المرور بالطريق الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزامنا مع مباراة السوبر.. انتشار رجال المرور بالطريق الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر رجال الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، منذ صباح اليوم الجمعة، تزامنًا مع مباراة السوبر المصري.

ووجه مدير المرور بتكثيف الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية بالطريق بالتنسيق مع إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، والتواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة.

والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة اي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسير الحركة المرورية.

ويذكر أن حافلة النادي الأهلي قد وصلت إلى ستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الزمالك مساء اليوم، الجمعة، في مباراة السوبر المصري موسم 2017-2018.

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ويدخل الأهلي المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري في الموسم قبل الماضي 2017 2018، بينما يلعب الزمالك بصفته بطلا للكأس في نفس الموسم.

والجدير بالذكر أن المباراة اليوم الجمعة تشهد عودة الجماهير للمرة الأولى منذ مباراة يوم 24 يوليو عام 2013، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وانتهت المباراة وقتها بفوز الأهلي 24.

وفي نفس السياق أعلن اتحاد الكرة عن حضور 10 آلاف مشجع في مباراة اليوم الجمعة.

ومن ناحية أخرى كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية للمرور علي المدارس وعمل حرم أمن حول المدرسة والتواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة حفاظا علي سلامتهم.

ودفعت بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة اي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسير الحركة المرورية وسيتم نشر رجال مباحث المرور علي المواقف تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.