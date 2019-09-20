مصر | عاجل.. مصرع طفل وإصابة والده فى انقلاب سيارة لجماهير الزمالك

لقى طفل مصرعه وأصيب والده إثر انقلاب سيارة جماهير الزمالك منذ قليل، على طريق الإسكندرية المتجه إلى برج العرب.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بحادث انقلاب سيارة جماهير الزمالك ومصرع طفل وإصابة والده، بطريق الإسكندرية الزراعي، وانتقلت قيادات المرور، للمكان؛ لإزالة آثاره والوقوف على ملابسات الحادث.

وتم نقل والد الطفل إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب تواجد جماهيري كبير في الجزء المخصص لجماهير النادي الأهلي قبل انطلاق المباراة بساعتين.

في الوقت الذي شهد الملعب حضور جماهيري قليل من مشجعي نادي الزمالك، حيث تم تقسيم الملعب للجماهير الحمراء في مدرجات الثالثة يسار والجماهير البيضاء غي مدرجات الثالثة يمين.

وقد شهد محيط ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب تشديدات امنية كبيرة، وذلك قبل انطلاق مواجهة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء.

في سياق متصل عقد الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد عدة جلسات مع لاعبي فريق الزمالك، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة السوبر المصري امام الأهلي.