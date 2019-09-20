مصر | سقوط 3 عاطلين لسرقتهم صاحب محل ملابس بالإكراه في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط 3 عاطلين لسرقتهم صاحب محل ملابس بالإكراه في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف رجال مباحث مصر القديمة، جهودهم لكشف ما تبلغ من المدعو ضياء الدين بدير علي محمد أبو شادي، سن 21، صاحب محل ملابس، ومقيم 9 شارع نوبار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وقرر بأنه حال سيره بشارع مقابر النخال بجوار مسجد عمرو بن العاص بدائرة القسم فوجئ بعدد 3 أشخاص ( أدلى بأوصافهم التقريبية ) قاموا بتهديده بسلاح أبيض " مطواة " كان بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي 150 جنيها، وجهاز باور بنك كرهًا عنه ولاذوا بالفرار ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف للمتهمين أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: محمد رزق أحمد خليل سن 21 عاطل ومقيم 1 شارع عمرو بن العاص ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 7531 لسنة 2016م البساتين " سرقة "، ضياء جبالي درويش شحاته سن 19 عاطل ومقيم شارع علي عبد الجواد ـ عزبة أبو قرن دائرة القسم 00 والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا آخرهما 280 لسنة 2017م مصر القديمة " مخدرات "، وعبد الفتاح نصر الدين عبد الفتاح حافظ سن 16 عاطل ومقيم شارع الحامبولي خرطة الشيخ مبارك بدائرة القسم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم كافة المسروقات، وكذا سلاح أبيض " مطواة " المستخدم في ارتكاب الواقعة.



وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بسرقته بالإكراه.

وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وجار تطوير مناقشتهم عما ارتكباه من حوادث أخرى.

