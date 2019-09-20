مصر | سقوط عاملين لتقليدهما المطبوعات التجارية دون تصريح بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاملين لتقليدهما المطبوعات التجارية دون تصريح بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط عامل لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة محل عمله بدون تصريح من الجهات المختصة.

وتعود الواقعة أثناء قيام اللواء محمد عبد الله، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، والمقدم دكتور محمد الشاعر، والرائد محمد النويشي، بفحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية وتمكنوا من ضبط "خ. ع"، 23 سنة، صاحب مطبعة للطباعة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة ملكه بدون تصريح من الجهات المختصة وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 14 زنكة خاصة ببعض الشركات ( تقليد مطبوعات، علامات تجارية ).



وكما تمكنوا من ضبط "ف. م"، عامل بمطبعة الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة محل عمله بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 4 زنكة خاصة ببعض الشركات تقليد مطبوعات، علامات تجارية كمية من الاستيكرات خاصة ببعض الشركات تقليد مطبوعات، علامات تجارية.



وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترفوا بارتكاب الواقعة.