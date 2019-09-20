مصر | ضبط عامل بصيدلية لحيازته 6458 عبوة دوائية مهربة جمركيا في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل بصيدلية لحيازته 6458 عبوة دوائية مهربة جمركيا في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت معلومات للمقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، مفادها أن "محمد، ص،أ" 45 سنة عامل بصيدلية يقوم بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المدرجة، بجداول المخدرات والأدوية المستوردة والمهربة جمركيا، والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن " بدون ترخيص " كائن بالعقار سكنه وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد علاء بشندي، مدير العمليات، للقبض على المتهم.



وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد محمد فتحي، ومحمد صفوت، ومحمد خيري، وإيهاب أنور، ومصطفى أرز، ضباط مباحث القسم، من استهداف المخزن المشار إليه، وعثر بداخل المخزن على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955م بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزيــــر التموين والتجــارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر.

وبحصرها تبين أنها 6458 عبوة دوائية مستوردة ومهربة جمركيا لأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، كما ضبطت 31 علبة أقراص، كبسولات ومبلغ مالي 2800 جنيه، والدراجة البخارية رقم ر ف س 1295 ماركة دايون.



وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.



وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة اللواء أحمد فاروق القرن، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، والعقيد فايز العشماوي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.