مصر | بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط 4 من "تجار الكيف" في القاهرة

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وكما تمكن المقدمان أحمد إبراهيم، وتامر حسني، من ضبط "صابر. ع"، 35 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 702 لسنة 2018م السلام أول " سرقة وسائل نقل " حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته 40 جرام هيروين، 500 جنيه، هاتف محمول.
وتمكن أيضا الرائد محمد عبد المنعم، من ضبط "مروة. م"، 29 سنة، بدون عمل حال تواجدها بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتها 123 قرصا مخدرا، 295 جنيه، هاتف محمول.
وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
وجار تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.