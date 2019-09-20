مصر | بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط 4 من "تجار الكيف" في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط 4 من "تجار الكيف" في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن العميد وائل نصار، مدير مكافحة المخدرات بالقاهرة، والعقيد وائل عرفان، وكيل المكافحة، من ضبط كل من "أسامة. ب"، 20 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 5779 لسنة 2015م السلام ثان "شروع في قتل"، "عباس إ"، 33 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في 3 حكم حبس جزئي ( تبديد ) بإجمالي حبس سنتين وشهر حبس حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما 250 جرام فودو، 199 كيس تحوي كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالي 600 جرام، 310 جنيهات، 2 هاتف محمول.



وكما تمكن المقدمان أحمد إبراهيم، وتامر حسني، من ضبط "صابر. ع"، 35 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 702 لسنة 2018م السلام أول " سرقة وسائل نقل " حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته 40 جرام هيروين، 500 جنيه، هاتف محمول.



وتمكن أيضا الرائد محمد عبد المنعم، من ضبط "مروة. م"، 29 سنة، بدون عمل حال تواجدها بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتها 123 قرصا مخدرا، 295 جنيه، هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترفوا بارتكاب الواقعة.