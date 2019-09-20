مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": خطة الداخلية لتأمين مبارة الاهلى والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": خطة الداخلية لتأمين مبارة الاهلى والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"بيبدلوا الأطفال".. التحقيق مع ربة منزل وممرضة استبدلتا مولودة "أنثى" بـ ذكر بمصر القديمة

فتحت نيابة مصر القديمة، تحقيقات موسعة في واقعة قيام ربة منزل بتبديل طفلتها الأنثي، عقب ولادتها، بطفل ذكر، لسيدة أخرى، في مستشفى قصر العيني، وتبين تورط ممرضة وعاملة، يعملان بقسم النساء والتوليد، داخل المستشفى، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

في حلوان.. حبس خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية من شقة موظف

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس خادمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن موظف بالمعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"تناوبوا على اغتصابها".. حكاية "قاصر كرداسة" بطلها الأب وشارك فيها "الأعمام"

أفاد مصدر أمن بقطاع أمن الجيزة، بأن العامل المتهم بالتعدي الجنسي على طفلته، منفصل عن زوجته منذ حوالي 10 سنوات، مضيفا: "عندهم كبت جنسي، وأن المجني عليها طفلته الوحيدة"، موضحا إلى أن أشقاء والدها غير متزوجين، وأنهما كانا يرافقا الفتاة حال خروجها من المنزل، ودائمين التواجد معها، وأنهم تعدوا عليها جنسيا عدة مرات، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

Advertisements

"نقاط أمنية" و"تدخل سريع".. خطة "الداخلية" لتأمين مبارة الأهلي والزمالك

تعزز قوات الشرطة، من تواجدها بمحيط استاد برج العرب بالإسكندرية الليلة، لتأمين مباراة السوبر المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إحباط محاولة تهريب ربع مليون جنيه عبر مطار سوهاج

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مطار سوهاج الدولي، من ضبط شخص مقيم محافظة قنا، بحوزته "مائتان وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة جنيه، وخمسمائة كرت شحن خطوط هواتف محمول خاصة بإحدى شركات الاتصالات"، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية مخفاه داخل إحدى حقائبه، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

خلال 24 ساعة.. ضبط 6538 مخالفة مرورية متنوعة

تواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 6538 مخالفة مرورية متنوعة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.