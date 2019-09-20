شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة كفر سعد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط إنها أصدرت تعليماتها بالتصدي لكل المخالفات وتحقيق الانضباط وتطبيق القانون بمراكز ومدن المحافظة. قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة إبراهيم نصير بعمل حملة مكبرة استهدفت عددا من شوارع مدينة كفر سعد. وأسفرت تلك الحملة عن إزالة كل المخالفات ورفع جميع الإشغالات لفتح الشوارع أمام المواطنين والمارة وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

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