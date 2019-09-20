شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعليم الفني بشمال سيناء: جاهزون لاستقبال العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ممدوح الشربينى، مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أن جميع أنواع مدارس التعليم الفنى جاهزة لاستقبال العام الدراسى الجديد، علاوة على إضافة تخصصات جديدة لخدمة البيئة المحلية.

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وأضاف «الشربينى»، في تصريحات صحفية، أن مدارس التعليم الفنى والتقدم (صناعى وزراعى وتجارى وفندقى) تضم 11 ألفا و147 طالبا وطالبة، وأنها جاهزة لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجديد، حيث تبدأ الدراسة، السبت، في فصول التعليم الصناعى والتجارى بالحسنة التي تضم 747 طالبا وطالبة، وفصول التعليم الصناعى والتجارى في نخل التي تضم 309 طلاب، وستبدأ الدراسة في باقى المدارس على مستوى المحافظة، الأحد.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مدرسة رابعة الصناعية التي تضم 4 تخصصات فنية هي: إلكترونيات وسيارات وتشكيل ولحام معادن وزخرفة وإعلان. كما يجرى إنشاء مدرسة ثانوية صناعية للبنات في بئر العبدتضم تخصصين جديدين لخدمة البيئة لأول مرة، وهما: الطاقة المتجددة والجلود بخلاف قسمى الملابس والزخرفة والإعلان، مؤكدا على الاهتمام بوسط سيناء بإنشاء مدرستين صناعيتين في كل من الحسنة ونخل بدلا من الفصول القائمة حاليا.

ولفت إلى الانتهاء من صيانة شاملة لمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية في العريش وإنشاء ملعب رياضى بها، كما تم الانتهاء من الصيانة الشاملة لعنبر الإنتاج الحيوانى في مدرسة عودتالله سليمان زايد الزراعية بقاطية مركز بئر العبدلبدء الإنتاج الحيوانى في سد احتياجات البيئة المحلية بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية.