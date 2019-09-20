شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تكريم 27 طالبًا من أوائل الثانوية العامة من أبناء العاملين بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الجمعة، 27 شابا وفتاة من أوائل الثانوية العامة من أبناء العاملين بمحافظة القاهرة بالديوان العام والإحياء والمديريات بمنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية لكل طالب، وبلغ عددهم 27 طالبا وطالبة بحد أدنى 96% للقسم العلمي و93% للقسم الأدبي.

وأكد المحافظ، في كلمته، على حرص المحافظة على رعاية المتفوقين في جميع المجالات وتقديم الشكر والتقدير لأولياء الأمور على الجهد المبذول من جانبهم لتوفير البيئة المناسبة والرعاية المتكاملة لأبنائهم وكافة احتياجاتهم المادية والمعنوية وتشجيعهم الدائم على التفوق والنجاح.

شهد الاحتفال السادة نواب المحافظ واللواء محمد حنفي السكرتير العام واللواء مصطفى عبدالعزيز السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة.