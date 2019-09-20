شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: طرح 18 مشروعًا بـ11 محافظة باستثمارات 49 مليار جنيه خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أن إجمالي ما تم طرحة خلال العامين الماضيين بلغ 18 مشروعا في 11 محافظة مختلفة تتعلق بأنماط التجارة الداخلية الممثلة في المناطق اللوجستية والمراكز والأسواق التجارية بإجمالي استثمارات مباشرة بلغت 49 مليار جنيه.

وأضاف «عشماوي» لـ«المصري اليوم»، أن الوزارة ممثلة في الجهاز نجحت في وضع خريطة استثمارية واضحة لما هو مطلوب من أنماط التجارة على مستوى المحافظات بالكامل، ومن أهم تلك المشروعات المنطقة اللوجستية التجارية بمحافظة الغربية، وتم افتتاح الجزء التجارة منها بداية الشهر الجاري، وهذا المشروع تقوم به شركة أمريكية بإجمالي استثمارات 8 مليارات جنيه، والشهر القادم سنفتتح المنطقة اللوجستية بمحافظة البحيرة، كما وضعنا حجر الأساس الخاص بمشروعات المراكز والسلاسل التجارية بالعديد من محافظات الجمهورية خصوصا في منطقة الدلتا والصعيد، وهذا يخدم فكر وخطة التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة خلال المرحلة المقبلة من خلال عدم تمركز المشروعات بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وإنما توجيه الاستثمارات إلى كل محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن لغة الحوار مع المستثمرين والمطورين التجاريين تغيرت تماما للأفضل، وهذا كان دافعا قويا لهم للتقدم إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية للفوز بمناقصات ومزايدات المشروعات التي تم التخطيط لها.

وأوضح أن هناك نقطة أخرى في غاية الأهمية وهي أن قطاع التجارة الداخلية من أكثر القطاعات بالدولة توفيرا لفرص العمل، حيث يوفر هذا القطاع ما يقرب من 33% من احتياجات مجتمع التوظيف.

وقال مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن محور الارتكاز بالنسبة لنا هو المستهلك، وبالتالي لا بد أن نقدم له خدمة وسلعة جيدة وبسعر يتناسب مع دخله وإنفاقه ودورنا هو زيادة حجم المعروض من السلع بالسوق وكلما زاد حجم المعروض، ساهم وساعد ذلك في انخفاض الأسعار ومواجهة الاحتكار.

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وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، أنه لكي نجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع التجارة الداخلية في مصر لابد أن تكون هناك مصداقية وأن نتحدث نفس لغة المستثمر، وأن نوفر له ملاذا آمنا ونساعده في إصدار التراخيص وتوفير سوق كبيرة ليبيع منتجاته.

وقال إن معدلات النمو في مصر بلغت حوالي 5.6% ونستهدف الوصول إلى نسب 6 و7% في معدل النمو خلال العام القادم ويساهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة تصل 17% من إجمالي الناتج المحلي في مصر، ونسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 21% خلال الفترة القادمة ونحاول أيضا تعظيم حجم الاستثمارات في قطاع التجارة من خلال جذب المستثمرين الأجانب للمساهمة في قطاع التجارة الداخلية، وخلال العام المالي القادم نسعى إلى توفير ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل، مؤكدا أن قطاع التجارة الداخلية يوفر سنويا ما يقرب من 200 إلى 300 ألف فرصة عمل من إجمالي فرص العمل التي توفرها الدولة والتي تصل إلى حوالي 900 ألف فرصة عمل.

وتابع: «إننا نسعى إلى توفير ثقافة جديدة للتجارة الداخلية في مصر من خلال إنشاء المراكز والسلاسل التجارية المحلية والأجنبية المختلفة في كل محافظة من محافظات الجمهورية لأنها توفر للمواطن احتياجاته وبأسعار مناسبة وتقضي على احتكار السلع والمنتجات، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية، وأن تكون هناك منطقة أو أكثر في كل محافظة التي تلك المناطق هي التي تقلل من حلقات تداول السلع والمنتجات وبالتالي تخفيض كلفة السلع وسرعة توصيلها للمستهلك».

وقال إن الجهاز يسعى أيضا إلى توفير وإنشاء أسواق جملة منظمة، فلدينا الآن ما يقرب من 28 سوق جملة على مستوى الجمهورية والمنظم منها 8 أسواق فقط، وهذا الأمر دفعنا للتواصل مع أكبر شركة فرنسية وعلى مستوى العالم من أجل نقل تجربتها في تنظيم وإدارة أسواق الجملة.

وأكد إننا لا نميز بين المستثمرين ومن لديه الرغبة الحقيقية للاستثمار في مصر فنرحب به ونقدم له كل وسائل الدعم الممكنة التي تضمن له النجاح في مشروعه وتحفظ له استثماراته وأمواله، ونسعى الفترة القادمة إلى جذب الاستثمارات من دول الخليج ولبنان ودول حوض البحر الأبيض المتوسط وهذا سيحدث طفرة هائلة وتنوع في الاستثمار بقطاع التجارة الداخلية.

وأشار إلى أن تأسيس لأول بورصة للسلع في مصر قبل نهاية العام، وسنطلق عليها «بورصة سلع مصر»، وهناك الكثير من المساهمين في القطاع الحكومي والخاص يرغبون في المشاركة بالبورصة التي سيكون لها دور كبير في تقليل الوسطاء في عملية التجارة وتشجيع صغار التجار لعرض سلعهم على شاشة البورصة والارتقاء بمستوى الخدمة مع انخفاض أسعار السلع، وبالتالي تحقيق الانضباط بالسوق المصرية.