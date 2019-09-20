شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: جهود مكثفة لمنع حرق المخلفات وتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجمعة، أن الوزارة قامت بالتعاون مع شركائها من وزارتي التنمية المحلية والزراعة بوضع استراتيجية محددة ترتكز على التصدي لنوبات تلوث الهواء الحادة، من خلال إحكام السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتشكيل لجان فحص عوادم السيارات والتفتيش والمرور اليومي على الأنشطة الصناعية المصاحبة للملوثات الهوائية، فضلاً عن السيطرة والرقابة للمقالب الوسيطة والعشوائية لتجنب إشعالها.

واستطاعت لجنة من الوحدة المحلية، مدينة بدر بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع فرع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة من السيطرة على حريق هائل نشب بمخلفات مصانع بلاستيك وكرتون متراكمة داخل مخزن عشوائي، تقدر مساحته بحوالي 1700 متر مربع بمركز بدر، محافظة البحيرة.

وتمت عملية الإطفاء من خلال عدد ٤ سيارات إطفاء وعدد ٢ لودر، واستمرت عملية الإطفاء حتى ساعات متأخرة من الليل، وبمعاينة الموقع من قبل لجنة من جهاز شؤون البيئة بالبحيرة وإدارة البيئة بالمركز، تبين أنه عبارة عن مخزن مبنى بالطوب الأبيض غير مغطى بشكل كامل، وتم حصر جميع التشوينات بنطاق المنطقة وإعداد تقرير معاينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.