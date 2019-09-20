"لو هتحضر السوبر فى الاستاد".. أعرف خط سيرك لو انت أهلاوى أو زملكاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الإدارة العامة لمرور الإسكندرية خطة لتسهيل حركة المرور، قبل ساعات من انطلاق مباراة القمة بين النادى الأهلى ونادى الزمالك، على بطولة كأس السوبر المصرى موسم 2018/2019.
وحددت الإدارة خط سير جماهير الأهلى لتسلك الطريق الصحراوى ومنه إلى طريق "الكافورى" ذهابًا وعودة.
فيما تسلك جماهير نادى الزمالك الطريق الصحراوى الدراع البحرى، ومنه إلى طريق المحور وطريق المستجد وطريق المياه، وصينية المستجد وطريق الكافورى ذهابًا وعودة.
خط سير جماهير الأهلى
خط سير جماهير الزمالك
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