"الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ وحدة الصحية وحضانة أطفال بمنطقة خدمات مشروع "سكن مصر" بالمدينة.

وأوضح "الغيطي"، في بيان اليوم، أن مشروع الحضانة على مساحة "2400م2 "، ومكون من ( 6 فصول + منطقة ألعاب أطفال)، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 85%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية العام الجاري.

وأضاف أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مبنى الوحدة الصحية على مساحة "2800م2"، ويضم (عيادة طب أسرة – عيادة أسنان – غرفة إسعافات أولية – معمل تحاليل – صيدلية – غرفة نفايات – سكن أطباء)، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 70% ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر فبراير 2020.

وأشار إلى أنه تم إنهاء الإجراءات اللازمة لإسناد مشروع إقامة سوق تجارى يضم "14 محلا"، ويهدف المشروع إلى توفير كافة الخدمات بمشروع "سكن مصر" الجاري تنفيذه بالتزامن مع مواعيد التسليم المقررة للوحدات السكنية بالمشروع.