البيئة: جهود مكثفة لمنع حرق المخلفات وتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكدت وزيرة البيئة، تعاون الوزارة مع شركائها من وزارتي التنمية المحلية والزراعة بوضع استراتيجية محددة ترتكز على التصدي لنوبات تلوث الهواء الحادة من خلال إحكام السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل لجان فحص عوادم السيارات والتفتيش والمرور اليومي على الأنشطة الصناعية المصاحبة للملوثات الهوائية، فضلاً عن السيطرة والرقابة للمقالب الوسيطة والعشوائية لتجنب إشعالها.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن لجنة من الوحدة المحلية في مدينة بدر بمحافظة البحيرة قامت أمس بالتنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، بالسيطرة على حريق هائل نشب بمخلفات مصانع بلاستيك وكرتون متراكمة داخل مخزن عشوائي تقدر مساحته بحوالي 1700 متر مربع بمركز بدر محافظة البحيرة، وتمت عملية الإطفاء من خلال 4 سيارات إطفاء ولودرين، واستمرت عملية الإطفاء حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأوضح البيان أنه بمعاينة الموقع من قبل لجنة من جهاز شئون البيئة بالبحيرة وإدارة البيئة بالمركز تبين أنه عبارة عن مخزن مبنى بالطوب الأبيض غير مغطى بشكل كامل، وتم حصر جميع التشوينات بنطاق المنطقة وإعداد تقرير معاينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.