مكافحة المخدرات تضبط 4 تجار مخدرات بمنطقة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت مكافحة المخدرات حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجري المواد المخدرة.

تمكن العميد وائل نصار، مدير مكافحة المخدرات بالقاهرة، والعقيد وائل عرفان، وكيل المكافحة، من ضبط كلا من أسامه ب، 20 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 5779 لسنة 2015م السلام ثان "شروع في قتل"، "عباس.إ"، 33 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في 3 حكم حبس جزئي "تبديد" بإجمالي حبس سنتين وشهر حبس حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما 250 جرام فودو، 199 كيس تحوي كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالي 600 جرام، 310 جنيه ، 2 هاتف محمول.

كما تمكن المقدمان أحمد إبراهيم، وتامر حسني، من ضبط "صابر.ع"، 35 سنة، عاطل، سبق اتهامه في القضية رقم 702 لسنة 2018م السلام أول "سرقة وسائل نقل" حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته 40 جرام هيروين، 500 جنيه، هاتف محمول.

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كما تمكن الرائد محمد عبد المنعم، من ضبط "مروة.م"، 29 سنة، بدون عمل حال تواجدها بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتها 123 قرص مخدر، 295 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

جاري تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.