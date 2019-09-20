قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 23 طن مصنعات دواجن مجهولة المصدر بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث تموين مديرية أمن الشرقية، من ضبط مدير إحدى شركات إنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالشرقية لحيازته أطنان من مصنعات الدواجن مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات بدون بيانات قبل طرحها للبيع بالأسواق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث تموين مديرية أمن الشرقية تفيد بقيام صاحب شركة مصنعات الدواجن بدائرة قسم العاشر من رمضان، بتصنيع وبيع هذه المصنعات مجهولة المصدر، وطرحها في الأسواق، لجمهور المستهلكين، معرضاً حياتهم وصحتهم للخطر، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع لجنة من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، تم ضبط المتهم و23,400 طن مصنعات دواجن "فيلية، شاورما، مقطعات وجلود دواجن"، معبأ داخل عبوات بدون بيانات تواريخ إنتاج أو صلاحية "مجهولة المصدر"، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، التي أمرت بعرض المضبوطات على مصلحة الطب البيطري للتأكد من صلاحيتها.