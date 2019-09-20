بـ 40 كيلو حشيش وكيلو هيروين.. ضبط 58 عنصرا إجراميا بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة شن حملات أمنية مكبرة بمديرات الأمن ضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 60 كيلو جرام لمخدر البانجو، 40,770 كيلو جرام لمخدر الحشيش و1,680 كيلو جرام لمخدر الهيروين و1,600 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، 10002 قرص مخدر، 6 قطع أسلحة نارية. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

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