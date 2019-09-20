لفتة إنسانية.. مأمورية لاستخراج بطاقة الرقم القومي لمسن بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أرسل قطاع مصلحة الأحوال المدنية، مأمورية لاستخراج بطاقة الرقم القومي لمُسن بالتجمع الخامس.

تلقى قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية التماس "مواطن، يبلغ من العمر 79 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة" مساعدته في تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، نظراً لحالته الصحية وعدم قدرته على الحركة.

تم التوصل مع المذكور وتم إيفاد مأمورية خارجية إلى محل إقامته وتصويره، وتم استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به وتسليمها له، هذا وقد أعرب عن شكره لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.