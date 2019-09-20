بمشاركة جامعة نايف.. أكاديمية الشرطة تنظم ملتقى للتعليم بالمؤسسات الأمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نظمت أكاديمية الشرطة المصرية بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية «الملتقى الأول للتعليم والتعلم في المؤسسات التعليمية الأمنية»، خلال الفترة من 17/9/2019 حتى 19/9/2019 بمقر الأكاديمية.

وذلك بهدف إلقاء الضوء على نظم التعليم في المؤسسات التعليمية الأمنية والتجارب المرتبطة بها ومعرفة أساليب وطرق التعليم والتعلم في النظام التعليمي الشرطي، هذا إلى جانب الاطلاع على العلوم الأمنية والشرطية ومدى تأصيلها والجهود العلمية المبذولة لتطوير القائم منها ، واستعراض جوانب البحث العلمي الشرطي ومناقشة المنظور الاستشرافي للتعليم والتعلم الشرطي .

شهدت فعاليات الملتقى كلمة اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة التي نقل خلالها تحيات محمود توفيق وزير الداخلية وتمنياته للملتقى بتحقيق غايته في مجال الارتقاء بالتعليم والتعلم في المؤسسات التعليمية الأمنية ، مشيداً بمبادرة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتنظيم هذا الملتقى ، وأضاف أن أكاديمية الشرطة دأبت على الأخذ بما هو جديد في التعليم والتدريب والتثقيف والارتقاء بالمستوى البدني والتدريبي ،كما أكد حرص الأكاديمية على إنفاذ توجيهات وزير الداخلية - المستديمة بتطوير المناهج والبرامج بما يكفل تخريج أجيال من ضباط الشرطة قادرين على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات بجميع مراحل حياتهم الوظيفية.

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كما شهد الملتقى كلمة الدكتور رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - وجه خلالها الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية على رعايته ودعمه الكبير لإقامة هذا الملتقى.

وقد دارت فعاليات الملتقى حول عدة محاور أهمها "فلسفة التعليم الشرطي، محتويات المناهج التعليمية، العلوم الشرطية، التعليم الإلكتروني والشرطي".

وانتهت أعمال الملتقى بمجموعة من التوصيات التي جاء من أهمها مدارسة عقد هذا الملتقى بصفة دورية سنوياً بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية الأمنية بالدول العربية.