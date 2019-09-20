ضبط أكاديمية وهمية تمنح شهادات مزورة للدارسين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالتسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي، ومنح الدارسين شهادات مزورة.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص، بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، (للتدريب والدراسات المتخصصة) وترويجه شهادات (مزورة)، وقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) باسم إحدى الأكاديميات للتدريب والدراسات المتخصصة لإعلان عن نشاطه.

بالاستعلام من الجهات المعنية بالغربية أفادت بأن الأكاديمية لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيش الأكاديمية عثر على، "65 شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض الجهات (مزورة)، 44 شهادة خبرة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية تفيد عملهم بالأكاديمية بمهنة أخصائي مساحة وخرائط وهمية، 19 إفادة صادرة من الأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد قيدهم بالأكاديمية للدراسة بها على خلاف الحقيقة، 14 شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية في مجال المساحة العامة بأسماء أشخاص مختلفة ومنسوبة لبعض الجهات (مزورة)، 8 بيان درجات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبه للأكاديمية".

كما تم العثور على "5 شهادات باللغة الانجليزية منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات الدولية باسم المتحر عنه المضبوط وعليها أختام وتوقعات الأكاديمية المشار إليها (مزورة)، 3 شهادات منسوب صدورها للأكاديمية خالية البيانات ومعدة للتزوير، بروتوكول تعاون بين الأكاديمية ( مزور )، 6 أكلاشيهات باسم بعض الأكاديميات وصورة شعار الأكاديمية وأسمها باللغة الانجليزية، جهاز لاب بفحصه تبين أنه محمل بالآتي: "كمية كبيرة من شهادات دبلومة خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجامعات الحكومية بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم الجامعة ( مزورة )، كمية كبيرة من شهادات اجتياز دبلومة المساحة والعمل على الأجهزة المساحية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لإحدى الجهات وممهورة بأكلاشيه ذات الجهة، كمية من صور بطاقات رقم قومي وشهادات تخرج بأسماء أشخاص مختلفة، هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بمجموعة كبيرة من الشهادات المضبوطة بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لعدد من الجامعات الحكومية، وجميعها ممهورة بخاتم شعار الدولة المنسوب لذات الجهة وشهادات خبرة منسوبة لإحدى الجهات وبطاقات رقم قومي، ومحادثات على تطبيق "الواتس آب" بينه وبين ضحاياه.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.