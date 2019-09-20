مصر | "نقاط أمنية" و"تدخل سريع".. خطة "الداخلية" لتأمين مبارة الأهلي والزمالك

وقامت وزارة الداخلية بوضع الخطة الأمنية لمباراة الأهلي والزمالك، في السوبر في استاد برج العرب من خلال عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أي شخص من افتراش الطريق العام ورفع المركبات المتروكة كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا المدعوين.

وقامت إدارة الحماية المدنية، بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

وشملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد، ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات، بالإضافة إلى نشر الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي، والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن مع التشديد بعدم السماح بدخول أي شخص لحضور المباراة غير المدعوين والمصرح لهم بالدخول وفقًا للكشوف الواردة من الناديين.

وتم التنسيق بين الداخلية وإدارة الاستاد، على تجهيز المحيط الخارجي للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة، مشيرًا إلى تواجده وكافة المستويات الإشرافية والقيادية ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة بكل دقة والخروج بشكل لائق ومشرف للكرة المصرية.

ومن المقرر أن يخوض الفريقين المباراة بأجهزة فنية جديدة حيث يدخل الزمالك المباراة بقيادة الصربي ميتشو بينما يلعب الأهلي المباراة بقيادة السويسري رينيه فايلر والذي تولى الخلافة عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق.

