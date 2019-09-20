مصر | سقوط متهمين بحوزتهما 10 قطع أثرية ببولاق الدكرور

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قيام أحد الأشخاص "سمكري سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة" بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، أثناء قيادته سيارة بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام وبرفقته أحد الأشخاص مقيم ببني سويف - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية تبديد وسبق اتهامه في قضية سرقة منزل، وضبط بحوزتهما 10 قطع أثرية، بينها رأس تمثال من الحجر الجيري يرجع للعصر الروماني، وجزء من أسفل تمثال من الحجر الجيري يرجع للعصر الفرعوني، ولوحة من الرخام ترجع للعصر الروماني، وتمثال صخري لرجل وسيدة يرجع للعصر الروماني، وقطعة من الفخار عليها بعض الرسومات ترجع للعصر الإسلامين، وصدرية من الفيانس ترجع للعصر الفرعوني، ومجموعة من الخرز ترجع للعصر الفرعوني، وعقدين من العقيق ترجع للعصر الإسلامي.

وضبطت أجهزة الأمن قطعة من الحجر الجيري ترجع للعصر الفرعوني، وتمثال يرجع للعصر الفرعوني، وطبنجة عيار 9م، وخزينة بداخلها 10 طلقات نارية من ذات العيار.

واعترف الأول بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار فيها والتربح من بيعها، والسلاح الناري المضبوط بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع، وبمواجهة الثانى اعترف بعلمه للحيازة، ومعاونة الأول في ترويجها.