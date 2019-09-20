مصر | "تناوبوا على اغتصابها".. حكاية "قاصر كرداسة" بطلها الأب وشارك فيها "الأعمام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تناوبوا على اغتصابها".. حكاية "قاصر كرداسة" بطلها الأب وشارك فيها "الأعمام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمن بقطاع أمن الجيزة، بأن العامل المتهم بالتعدي الجنسي على طفلته، منفصل عن زوجته منذ حوالي 10 سنوات، مضيفا: "عندهم كبت جنسي، وأن المجني عليها طفلته الوحيدة"، موضحا إلى أن أشقاء والدها غير متزوجين، وأنهما كانا يرافقا الفتاة حال خروجها من المنزل، ودائمين التواجد معها، وأنهم تعدوا عليها جنسيا عدة مرات.

وكان كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عن تفاصيل اتهام عامل وشقيقيه بالتعدي الجنسي على فتاة قاصر، بنطاق مركز شرطة كرداسة، وتبين أنه تم التحفظ على المتهمين داخل إحدى حجرات المركز.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم التحفظ على المتهمين لحين عرض الفتاة على الطب الشرعي، لبيان صحة البلاغ الوارد وتعرضها للاغتصاب من عدمه.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على عامل وشقيقيه لاتهامهم بالتعدي الجنسي على ابنه الأول، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة، من أهلية فتاة تدعي سارة، عمرها 15 سنة، تتهم والدها وشقيقيه بالتعدي عليها جنسيًا، على مدار عدة أشهر.

وبإعداد عدة أكمنة لضبطهم برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من القبض عليهم، وإقتيادهم إلى ديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

