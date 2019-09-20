مصر | في الغربية.. عاطل يفتح أكاديمية وهمية ويمنح الدارسين "شهادات مزورة"

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص، بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق فى إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، (للتدريب والدراسات المتخصصة) وترويجه شهادات (مزورة)، وقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) باسم إحدى الأكاديميات للتدريب والدراسات المتخصصة لإعلان عن نشاطه.

وبالاستعلام من الجهات المعنية بالغربية أفادت بأن الأكاديمية لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيش الأكاديمية عثر على "65 شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض الجهات (مزورة)، 44 شهادة خبرة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية تفيد عملهم بالأكاديمية بمهنة أخصائى مساحة وخرائط وهمية، 19 إفادة صادرة من الأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد قيدهم بالأكاديمية للدراسة بها على خلاف الحقيقة، 14 شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية فى مجال المساحة العامة بأسماء أشخاص مختلفة ومنسوبة لبعض الجهات (مزورة)، 8 بيان درجات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبه للأكاديمية".

كما تم العثور على "5 شهادات باللغة الإنجليزية منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات الدولية باسم المتحرى عنه المضبوط وعليها أختام وتوقعات الأكاديمية المشار إليها (مزورة)، 3 شهادات منسوب صدورها للأكاديمية خالية البيانات ومعدة للتزوير، بروتوكول تعاون بين الأكاديمية ( مزور )، 6 أكلاشيهات باسم بعض الأكاديميات وصورة شعار الأكاديمية وأسمها باللغة الانجليزية.