مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 6538 مخالفة مرورية متنوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 6538 مخالفة مرورية متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 6538 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1971) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(237) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".

(10) مخالفات دراجات نارية مخالفة.

(53) مخالفة شروط الترخيص.

(51) مخالفة "موقف عشوائي".

(49) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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