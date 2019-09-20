مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 6538 مخالفة مرورية متنوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 6538 مخالفة مرورية متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
(1971) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(237) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".
(10) مخالفات دراجات نارية مخالفة.
(53) مخالفة شروط الترخيص.
(51) مخالفة "موقف عشوائي".
(49) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
يذكر أنه حسب قانون المرور رقم 66 في المادة 78، فإنه إذا حكم على قائد مركبة المرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفي هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون.
وفي الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .