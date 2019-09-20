مصر | نظرا لظروفه الصحية.. "الأحوال المدنية" ترسل مأمورية لاستخراج بطاقة لـ "مسن" بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نظرا لظروفه الصحية.. "الأحوال المدنية" ترسل مأمورية لاستخراج بطاقة لـ "مسن" بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، التماس مواطن يبلغ من العمر 79 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، مساعدته في تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، نظرًا لحالته الصحية وعدم قدرته على الحركة.

وتم التوصل مع المذكور وتم إيفاد مأمورية خارجية إلى محل إقامته وتصويره، وتم استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به وتسليمها له، هذا وقد أعرب عن شكره لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفته الإنسانية.